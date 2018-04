Calenda: "Se il Pd si allea col M5S mi dimetto dal partito"

"Sono fermamente contrario a un’alleanza con il M5S". Lo scrive su Twitter il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda. E a chi gli chiede dell'ipotesi di candidatura alla segreteria del partito, il ministro risponde: "Grazie. Ma no. Ci sono dentro da troppo poco tempo e francamente in questo stato di marasma e di opposte tifoserie aggiungerei solo caos. Finisco il mio lavoro e poi metto in ordine i pensieri e le idee. Se ci riesco".