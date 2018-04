L'ultimatum Di Maio: "Col Pd oppure al voto"

"La Lega e Matteo Salvini hanno deciso di condannarsi all'irrilevanza per rispetto del loro alleato, dei loro alleati, invece di andare al governo per aiutare gli italiani. Per me qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui". Luigi Di Maio lo annuncia mentre sono in corso le prove di dialogo col Pd (e mentre i dem insorgono solo all'ipotesi di un'alleanza).

Qualche ora prima di lui era stato il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, al termine delle consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico ad annunciare l'apertura ai grillini: "Dopo 50 giorni di questa situazione di impossibilità e incapacità di arrivare a una proposta di governo praticabile da parte delle forze che hanno prevalso il 4 marzo, siamo ovviamente disponibili a valutare il fatto nuovo pronunciato da M5S poche ore fa (ovvero le parole di Di Maio sulla chiusura del forno con la Lega ndr).

Poi il leader dei grillini, al termine delle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico, lancia l'ultimatum: "Abbiamo 338 parlamentari e con questa forza un partito deve dare un governo del cambiamento del Paese. Ovviamente con 338 parlamentari non può esistere opposizione: o si va al governo o si torna al voto".