Pressing su Mattarella, adesso tocca a Fico sondare il Pd

Nuovo giro di consultazioni, affidate al presidente della Camera Roberto Fico, nuovi calcoli e nuove alchimie in Parlamento. Nulla è ancora deciso, ma in attesa delle scelte di Sergio Mattarella, alla scadenza del "week-end di riflessione" imposto dal Quirinale dopo il tentativo affidato alla presidente del Senato Elisabetta Casellati, il totogoverno torna a impazzare.

Pallottoliere alle mani, le combinazioni dei voti alla Camera e al Senato sono una indicazione decisiva per le scelte della politica. Il punto chiave è la maggioranza richiesta a Montecitorio e palazzo Madama per avere la fiducia: rispettivamente 316 deputati e 161 senatori. Lo schema più forte in Parlamento resta quello tra M5S e centrodestra unito, un governo formato su queste basi avrebbe 484 sì a Montecitorio e 246 a palazzo Madama. L’altra soluzione ipotizzata in questi giorni di crisi, M5s-Lega, avrebbe un buon margine alla Camera (347 deputati) ma più risicato al Senato (167 senatori).

Ancora, l’abbinata M5s-Pd avrebbe vita dura in Parlamento: 333 voti alla Camera ma solo 161 al Senato. Le cose andrebbero solo di poco meglio se ad una maggioranza di questo tipo si unisse Leu, l’asticella salirebbe a 347 sì a Montecitorio e a 165 a palazzo Madama. Lo schema con Pd e centrodestra completo avrebbe invece 373 voti alla Camera e 189 al Senato. Infine, un accordo FI-Pd non potrebbe avere sbocchi di governo, visto che mette insieme appena 216 deputati e 113 senatori. Anche con l’eventuale apporto di parlamentati di altri gruppi, dal Misto a quelli minori, la fiducia sarebbe un miraggio.