Berlusconi ricuce con la Lega: "Salvini è il nostro leader"

"Lo stato di salute del centrodestra? Tutto bene. Anche ieri sera ho parlato con Giorgetti e siamo sempre assolutamente convinti che dobbiamo fare un governo: il centrodestra è unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader". Silvio Berlusconi, uscendo dal Centrum Palace di Campobasso prima di recarsi a Bagnoli sul Trigno, commenta lo stato di salute del centrodestra e stempera le asprezze degli ultimi giorni. E, mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riflette sul da farsi, chiarisce alcuni punti.

Il Cav, infatti, riconferma l'impegno del centrodestra di fare un governo senza il Partito democratico. In merito alle fibrillazioni di ieri all'interno della coalizione, Berlusconi ha affermato: "Non ho mai detto di fare un governo con l'appoggio del Partito democratico. Con il Pd non c'è alcun tipo di contatto in corso, alcun rapporto in corso. Ho solo detto che noi avremmo dovuto, con un governo di centrodestra, presentarci in Parlamento con il nostro programma, raccogliere i voti di coloro che ritenessero il nostro programma buona cosa per loro e per l'Italia e andare a nuove elezioni".