Uno schiaffone in pieno volto al giornalista che lo incalzava sul tema dei vitalizi agli ex parlamentari. È bufera sull'ex ministro Mario Landolfi. "È avvenuta ieri in pieno centro a Roma una gravissima aggressione da parte dell'ex ministro Mario Landolfi ai danni di Danilo Lupo, inviato di Massimo Giletti (per Non è l'Arena, su La7 ndr), che stava realizzando interviste sul tema dei vitalizi ai politici", denuncia una nota che rimanda al video dell'aggressione, nel quale si vede Lupo che intervista per strada Landolfi, visibilmente contrariato.

L'ex ministro inizia ad alzare i toni della conversazione per poi sferrare improvvisamente un potente schiaffo colpendo in pieno volto Danilo Lupo. L'aggressione è avvenuta nei vicoli dietro Palazzo Montecitorio. "Sono estremamente rammaricato - commenta Massimo Giletti - che un ex ministro nonché giornalista reagisca in modo sconsiderato. Le immagini riprese non hanno bisogno di nessun commento e ci raccontano di come, purtroppo, il tema dei vitalizi per gli ex parlamentari continui ad essere un nervo scoperto. Posso comprendere una reazione dialettica forte, ma non la violenza".

Dopo la diffusione del video e i numerosi attestati di solidarietà per il giornalista schiaffeggiato, l'ex ministro si è detto dispiaciuto per l'accaduto e parla di "fallo di reazione", come nel calcio: "Ho scritto una lettera a Giletti per scusarmi dell'episodio che nella giornata di ieri mi ha visto protagonista in negativo nei confronti di un giornalista di Non è l'Arena. Chi mi conosce sa che siffatti atteggiamenti non appartengono al mio stile né al mio temperamento. Ho commesso un bruttissimo fallo di reazione e me ne assumo piena responsabilità. Ritengo tuttavia che tale gesto, ancorché esecrabile, possa essere pienamente valutato solo a seguito della visione integrale del filmato. Conoscendo l'onestà intellettuale e professionale del dott. Giletti, non ho alcun dubbio che egli provvederà tempestivamente a fornire in merito la più completa, corretta e obiettiva informazione anche al fine di chiarire il contesto nel quale la vicenda è maturata".

Il video completo dell'aggressione e l'intera vicenda saranno al centro della prossima puntata di Non è l'Arena in onda domenica 22 aprile alle 20.30 su La7.