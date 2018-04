Dopo il nulla di fatto di ieri la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati ha fissato il secondo giro di incontri con i partiti, come da mandato esplorativo conferitole dal Capo dello Stato. Le consultazioni si terranno oggi con il seguente calendario: ore 14.30, Coalizione di centrodestra. Ore 17.30, Movimento 5 Stelle. A Palazzo Giustiniani, quindi, il centrodestra si presenterà unito: Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia insieme.

Circostanza che non piace ai grillini. "Non possiamo scrivere il contratto" di governo "con Berlusconi. E' praticamente impossibile. Ci sono divergenze programmatiche enormi con Berlusconi. Che cosa andiamo a fare con un personaggio che appartiene al passato, con cui non abbiamo convergenze? Non siamo autolesionisti". Il capogruppo M5S a Palazzo Madama Danilo Toninelli ripete ai microfoni di Rtl 102.5 il mantra pentastellato del veto su Berlusconi e Forza Italia per la formazione del governo. "Noi stiamo continuando a parlare con il Pd - aggiunge poi il grillino riguardo al dialogo con i dem - abbiamo convergenza su alcuni temi e continuiamo a proporre di sederci al tavolo per scrivere un contratto di governo. Due giorni fa, Martina ha parlato di temi e noi vediamo che ci sono temi comuni. Ma non fanno un passo in avanti e spero che lo facciano anche su sollecitazione del Presidente della Repubblica. Noi dobbiamo fare un governo serio, non vogliamo tirare a campare, vogliamo fare un governo che attui il nostro programma. Uno dei punti più importanti è quello della lotta alla povertà, noi proponiamo il reddito di cittadinanza, il Pd ha il reddito di inclusione: proviamo a trovare un punto d'incontro. I veti che il Pd ci sta ponendo penso che, via via, diventeranno qualcosa di diverso" .

"L'Italia non può aspettare, ma non c'è alcuna novità. Se tutti continuano a rimanere fermi nelle loro posizioni situazioni come queste non hanno risposte. Vedo se riesco ad inventarmi qualcosa di più rispetto a ciò che già come Lega abbiamo ipotizzato per fare partire un Governo superando i 'no', i bisticci, i litigi", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Catania, per incontrare i lavoratori Auchan. "Io ultimatum non ne pongo - ha aggiunto -vediamo se oggi dal presidente Casellati, insieme a tutti, riesco a convincere gli altri. Adesso sono qui con questi lavoratori, la realta', la vita reale e' questa".

"Non possiamo non essere forza di opposizione, anche perché siamo alternativi a chi ha vinto le elezioni". Cosi' Debora Serracchiani, deputata del Pd, ai microfoni di Radio Capital. "Nelle prossime ore staremo a vedere se e quando il presidente Mattarella incarichera' una nuova figura. Il Pd stara' a quel tavolo. Questo- aggiunge- non vuol dire che faremo un governo con il M5S o che ci sia un dialogo aperto".