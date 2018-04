Più poltrone per blindare Zingaretti

Alla Pisana parte il risiko sulle presidenze delle commissioni consiliari. Gli organi permanenti - tagliati da 16 a 8 nel settembre del 2012 dopo lo scandalo Fiorito dalla Polverini, che abolì anche le commissioni speciali - passeranno sicuramente dagli 8 della scorsa legislatura a 11. Una svolta fortemente voluta dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che punta a riorganizzare le commissioni sia per numero che per competenze, rendendole omogenee alle deleghe degli assessorati della propria giunta. «È una decisione che spetta al Consiglio regionale», puntualizza comunque il governatore, che vedrebbe di buon occhio l’aumento delle commissioni così da rendere più fluido l’iter di approvazione delle leggi e al contempo per rasserenare ancora di più i rapporti tra la coalizione di centrosinistra - che nell’Aula della Pisana non ha la maggioranza - e le opposizioni rappresentate da centrodestra e MoVimento 5 Stelle. La questione è stata affrontata nella conferenza dei capigruppo dell’altro giorno, che all’unanimità ha fatto proprio l’input arrivato da Zingaretti. Il prossimo passo sarà la convocazione della giunta per il Regolamento che varerà una proposta di modifica che conterrà il nuovo assetto che verrà approvato nel Consiglio regionale del 26 aprile, che dovrà eleggere anche i membri del Comitato regionale di controllo contabile, organismo di vigilanza che spetta all’opposizione...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI