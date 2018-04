Governo, Casellati vicina all'incarico. Salvini: "Può fare un buon lavoro"

"Casellati? Mi sembra che possa fare un buon lavoro". Mentre il presidente del Senato sembra a un passo dall'incarico esplorativo da parte del Quirinale per la formazione del nuovo governo il leader della Lega, Matteo Salvini tesse le sue lodi. Con tutta probabilità il tempo lasciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai partiti per mandare un segnale di dialogo scade domani. Senza una soluzione il capo dello Stato deciderà come procedere per dare un governo al Paese dopo 45 giorni dalle elezioni ma quale sarà la sua decisione lo si saprà quasi certamente domani.

Nel pomeriggio Matteo Salvini, dopo aver ironizzato sulla chiusura di uno dei due forni annunciata da Luigi Di Maio, aveva già aperto all'ipotesi di un incarico a una figura terza. "Se il presidente della Repubblica conferisce l’incarico a qualcuno in gamba con un programma che condivido, perché no! Speriamo che serva - afferma dal Molise -. Io giudico positivamente ogni passo in avanti verso la fine delle polemiche e l'inizio del lavoro vero. Governo vuol dire avere ministri che si occupino di sanità, di scuola, di giustizia, di agricoltura e di disabili e un Parlamento pienamente operativo. Quindi, confido nel presidente della Repubblica". "C’è chi chiude il forno, c’è chi cura l’orto!" aveva scritto su Twitter il leader della Lega, poco prima, replicando al leader M5S con una foto in un campo di carciofi. Dai grillini è giunta anche una nuova frenata a ogni ipotesi di accordo con la Lega. "Non c’è nessun accordo che è saltato" ha spiegato Alfonso Bonafede, mentre Laura Castelli ha chiuso a ogni ipotesi di "governissimo o di governi di transizione. Chi fa tatticismi politici fa solo il male di questo Paese".