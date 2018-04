"Che bicchiere offrirei a Di Maio? Uno Sforzato perché si deve sforzare a fare qualcosa di più". Il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i cronisti nel corso della sua visita al Vinitaly. "Io un bicchiere di vino lo berrei con tutti, sono gli altri che devono decidere che tipo di vino bere", sottolinea ancora Salvini a suon di metafore enologiche sulla partita di governo.

Tra selfie e strette di mano, il leader della Lega Matteo Salvini è stato raggiunto da Mauro Corona che gli ha donato una bottiglia di Amarone "per fare ubriacare Di Maio", ha detto lo scrittore. Dono gradito anche se, in attesa di quello che molti osservatori considerano un imminente "patto del vino", la prima alleanza nel segno di Bacco è stata stretta tra Salvini e Corona. "Il governo dopo tre bicchieri di amarone viene via liscio... Scherzi a parte, noi siamo sereni: o si fa un governo che rispecchia il voto degli italiani o si torna alle elezioni, per evitare di prendere in giro gli italiani con questi che si insultano", ha ribadito Salvini.

E l'incontro con Luigi Di Maio, ache lui atteso al Vinitaly? "Al momento non c'è nulla di concordato e di previsto. Staremo a vedere", ha detto il vicesegretario federale della Lega Lorenzo Fontana.

Alla fiera del vino di Verona anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Ho già incontrato Matteo Salvini oggi, chiacchieriamo tutti i giorni non abbiamo bisogno di incontrarci al Vinitaly - ha detto - Continuiamo a lavorare per dare un governo agli italiani, ma che sia un governo il più possibile aderente a quello che gli italiani hanno votato lo scorso 4 marzo. L'unica cosa che noi non siamo disposti a fare è non ricordarci come hanno votato gli italiani. Quindi per noi non si può prescindere da un governo che abbia una guida di centrodestra".