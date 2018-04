Salvini a Berlusconi e M5S: "Basta insulti, tutti facciano un passo di lato "

"Smettetela con gli insulti, con le ripicche, con i veti, con le polemiche. Se ciascuno fa un passo a lato si costruisce, c'è una vita reale che dice di smetterla e dice di pensare alla cancellazione della legge Fornero, all'immigrazione clandestina, all'emergenza lavoro, all'aiuto da dare alle partite Iva". L'appello è di Matteo Salvini, leader della Lega, che con una diretta Facebook dà l'ultimatum a Forza Italia e Movimento 5 Stelle. "Fino a che qualcuno, come il mio alleato Berlusconi o Di Battista, usa l'insulto, fino a che continuano i capricci i veti e i protagonisti non se ne esce. Il centrodestra ha il dovere di governare e ascoltare e coinvolgere i secondi arrivati che sono i Cinque stelle", dice ancora Salvini. "Non ritengo che ci siano eletti o elettori pericolosi: quando qualcuno parla di un voto sbagliato e' irriconoscente verso la democrazia, chi prende i voti e' legittimato", aggiunge.

"Una vita reale che dice di smetterla di rompervi le palle, di rompere le palle - accusa Salvini - Sono ai limiti della pazienza, o si parte e si costruisce o torniamo dagli italiani per un voto chiaro. E allora facciamo da soli".

Sento "troppi insulti, non capisco Di Battista e non capisco Berlusconi" che "si mettono sullo stesso piano, invece di dare finalmente un governo a questo paese, per cancellare la legge Fornero, ridurre le tasse e espellere i clandestini".