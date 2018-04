Dopo il secondo giro di consultazioni il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso la parola e ha comunicato quale sarà la strada da seguire per dare un governo all'Italia. “Attenderò alcuni giorni, trascorsi i quali valuterò il modo di procedere per uscire dallo stallo. Ho fatto presente alle forze politiche la necessità di avere un governo nella pienezza delle funzioni. Le attese dei concittadini, i contrasti del commercio internazionale, le scadenze importanti e imminenti in Europa, l'acuirsi delle tensioni internazionali in aree non lontane da Italia richiedono che si sviluppi e si concluda positivamente il confronto tra i partiti".