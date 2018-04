Una telefonata riporta la pace tra Salvini e Di Maio: "Il Parlamento sia subito operativo"

Torna il sereno nei rapporti tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Al di là delle schermaglie dialettiche, infatti, l'asse tra la Lega e il MoVimento 5 Stelle, nato sull'elezione dei presidenti delle due Camere, regge anche alla prova del Def. Il segretario del Carroccio e il leader pentastellato si sono sentiti oggi al telefono e «con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto - informa una nota - hanno concordato di votare domani alla presidenza della Commissione speciale della Camera il deputato della Lega Nicola Molteni». Deputato canturino alla terza legislatura, il 42enne Molteni, avvocato, ritenuto vicino al vicesegretario federale Giancarlo Giorgetti, è vicecapogruppo alla Camera ed è noto, tra le altre cose, per aver firmato la proposta di legge di riforma della legittima difesa e condotto la battaglia contro lo sconto di pena per i reati più gravi (poi affossata dall’alleato Forza Italia). Per la posizione di presidente della commissione speciale sul Def, che al Senato è guidata dal pentastellato Vito Crimi, era circolato nei giorni scorsi il nome dello stesso Giorgetti.