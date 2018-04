È l'extrema ratio, ma l'ipotesi è in piedi. "Il Movimento 5 Stelle deve smetterla di porre metti e di mettersi su un piedistallo, altrimenti vuol dire che non ha voglia di governare. Ma questo per noi non è un problema, siamo pronti ad andare anche da soli", ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini riferendosi ai "veti" del M5s sulla formazione del governo. "Le vie sono solo due: o le elezioni dove sentendo l'aria che tira vinciamo da soli o, come extrema ratio, ci facciamo carico di tutto noi", aggiunge.

"La Lega non è fatta per tirare a campare né a Terni né a livello nazionale: andremo da Mattarella a dire una cosa chiara. Il centrodestra è la forza che ha preso più voti dagli italiani, si parte da questo, da un candidato di centrodestra, un programma di centrodestra, disposti a ragionare con tutti fatta eccezione per la sinistra, e quindi speriamo che anche gli altri abbiano voglia di dialogare, di costruire", ha detto ancora Salvini che poi punge Luigi Di Maio: "E se hai voglia di costruire non puoi metterti sul piedistallo e dire a mo' di Alberto Sordi 'Io so io e voi.... Siete poco, siete un pochino di meno'. Non lo facciamo noi che abbiamo vinto".