Vitalizi e soldi pubblici, Bocchino provoca Giletti: "Mostra i tuoi stipendi". E lui lo asfalta

Botta e risposta di fuoco tra Massimo Giletti e Italo Bocchino a “Non è l’Arena”. Tema del contendere: i vitalizi ai parlamentari. L’ex deputato di Alleanza Nazionale chiama in diretta il programma di La7: “Mostra le tue buste paga della Rai” e Giletti: “Se paragoniamo un presentatore a un politico allora ci meritiamo questa classe politica”.

Domenica sera, l’ex parlamentare ha chiamato in diretta la trasmissioni condotta da Giletti per replicare a quanto detto in studio sul tema, sempre bollente, dei vitalizi: “Vorrei che venissi in trasmissione con le buste paga di quando eri pagato dalla Rai, cioè soldi dei contribuenti, e vediamo chi dei due ha guadagnato di più”. Giletti non l’ha presa sul ridere ma ha sferrato un fendente: “Rispondi dei tuoi soldi, che sono diversi dai miei. Io sono un professionista, non un politico, sono due piani diversi. E poi io ho dato economicamente molto di più alla Rai di ciò che ho preso. Chiedete piuttosto a chi pigliava milioni e si è fatto anche le società di produzione. Io ti rispetto ma se metti sullo stesso piano un conduttore e un politico, ci meritiamo questa classe politica”.

Bocchino la butta sulla rabbia di Giletti (che non ha mai mandato giù l’addio forzato a mamma Rai, nda): “Calma, hai la bava alla bocca”, ma il presentatore replica con fierezza: “Per le mie battaglie sono stato mandato fuori dal sistema della Rai. Venivo pagato dall’azienda pubblica, ma l’azienda pubblica nei miei programmi prendeva fior di milioni di euro di pubblicità. A differenza di altri conduttori Rai famosi io ho sempre dichiarato quanto guadagnavo pubblicamente”. Non lo cita, ma il riferimento sembra andare a Fabio Fazio.