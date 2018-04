"Non ci sono altri vertici, non è che possiamo far vertici tutti i giorni. Fortunatamente nel 2018 esiste il telefono". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a margine di un incontro in Friuli. Al candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio "chiederò un incontro volentieri, sulla disponibilità a venirci incontro per fare. Gli italiani chiedono di fare. Al di là dei veti o delle simpatie, facciamo qualcosa o no? Se la risposta è no, i numeri sono numeri, si torna al voto", ha dichiarato.

Parlando a Fogliano-Redipuglia Salvini ha aggiunto: "Se Di Maio, come a parole dice, vuole rispettare il voto degli italiani, l'unico dialogo possibile è quello tra Lega e M5S. Lui parla di nuovo, ma se per nuovo intende andare a colazione con Renzi o con la Boschi ha uno strano concetto di nuovo". Ma chi guiderà un ipotetico esecutivo Lega-M5s? "Premier terzo? Quarto, quinto, dodicesimo, ma chi lo vota? I voti in Parlamento da dove arrivano? Dal centrodestra e io immagino dai Cinque stelle, se vogliono ragionare seriamente. A Di Maio - ha proseguito Salvini - chiedo se vuole ragionare o se preferisce il Pd, perché io ho visto che dice dialogo col Pd e anche con Renzi... Auguri".