Di Maio a Salvini: "Da Arcore nessun cambiamento"

"Io capisco che Salvini abbia difficoltà ad allontanarsi da Berlusconi, a sganciarsi da Berlusconi. Ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento per l'Italia, non è il governo di cambiamento che immaginiamo quello che chiede Salvini, cioè un governo ammucchiata con dentro Meloni, Salvini, Berlusconi e il Movimento 5 Stelle". Così il leader del M5S Luigi Di Maio ad Aosta per la raccolta firme in vista delle prossime elezioni regionali.