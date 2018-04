Salvini: "Se vogliamo un governo che duri serve accordo con 5 Stelle"

"È stato un incontro assolutamente positivo. Abbiamo espresso una linea costruttiva. Molti sono venuti qui a dire dei noi, noi al presidente della Repubblica abbiamo detto dei sì". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini uscendo dalle consultazioni al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Insieme a lui c'erano i capigruppo della Lega a Camera e Senato Giancarlo Giorgetti e Gian Marco Centinaio.

"Non pensiamo a governi a tempo o improvvisati, lavoriamo e lavoreremo per un governo che duri almeno 5 anni e che abbia l'interesse nazionale italiano come priorità, senza dover rincorrere le spinte franco tedesche di Merkel e Macron - spiega Salvini - Più dei posti e dei ruoli ci interessano i programmi: riforma delle pensioni, riforma del lavoro e il tema dell'autonomia e dell riforme istituzionali e sarà centrale". Il leader della Lega ha poi spiegato quale potrebbe essere questo governo: "Partendo dalla coalizione di centrodestra che oggi abbiamo ribadito essere unitaria. Dal Centrodestra si parte, ma noi andiamo in Parlamento se ci sono dei numeri certi. Io continuerò a incontrare tutti e ascoltare tutti. Settimana prossima anche formalmente. Bisogna fare come per i presidenti delle camere. Faremo di tutto per dare un governo stabile al paese ovviamente partendo dal centrodestra che ha vinto le elezioni e, numeri alla mano se vogliamo un governo che duri, coinvolgendo i 5 Stelle. Altre soluzioni sarebbero improvvisate". "L'unica soluzione alternativa che non ci auguriamo ma non escludiamo è quella delle elezioni", ha concluso Salvini.