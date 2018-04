Primo giro di consultazioni ancora senza sorprese. Il Pd si tira fuori da qualsiasi "ipotesi di governo". Per il momento. "Il tempo della campagna elettorale è finito, i vincitori del 4 marzo tornino sulla Terra - ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, dopo il colloquio al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella - Noi abbiamo presentato le nostre priorità per il Paese: non ci sono ipotesi di governo che ci riguardino. Nell'elezione dei presidenti delle Camere è emersa una potenziale maggioranza", ovvero quella rappresentata dall'ipotetico asse Movimento 5 Stelle-Lega. Martina - salito al Colle con il presidente del Pd Matteo Orfini e i capigruppo, del Senato Andrea Marcucci e della Camera Graziano Del Rio - ha ribadito che i democratici resteranno all'opposizione.

Nel pomeriggio Mattarella incontrerà la delegazione dei 5 Stelle e verso le 18 il presidente comunicherà le sue decisioni. Probabile la fumata nera, con tutto rimandato alla prossima settimana per il secondo giro di consultazioni.