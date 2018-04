Consultazioni, Mattarella: "Non c'è maggioranza serve tempo per un governo"

Nessuno dispone da solo della maggioranza necessaria a far nascere e sostenere un governo. Questo è il risultato delle urne e questo è il quadro certificato dalle consultazioni, dopo settimane di interviste e dichiarazioni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella certifica lo stallo e chiude il primo giro di consultazioni al Quirinale ufficializzando il secondo nei prossimi giorni. Nel frattempo, si apre il tempo della riflessione per il Capo dello Stato e per le forze politiche consultate. Perché per dare al Paese un nuovo governo occorrono intese che non sono, ancora, emerse.