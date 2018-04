Le consultazioni al Quirinale per trovare un possibile governo per il Paese appare sempre di più una missione impossibile. Di fronte all'intransigenza del M5S, che insiste su Di Maio premier e vuole tenere fuori dai giochi Forza Italia, la Lega avverte: attenzione perché così si va dritti a nuove elezioni.

"Se questa politica dei veti di M5S va avanti, l’unica soluzione è tornare al voto ma intanto magari i problemi dell’Italia peggiorano. M5S deve capire che il centrodestra si è presentato alle elezioni come alleanza", dice il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, a Porta a Porta in onda stasera. Il numero due del Carroccio assicura: "La Lega non tradirà Berlusconi".

Il rebus per Mattarella si fa sempre più complicato. Da un lato c'è il centrodestra che insiste per dare un incarico a Salvini, dal momento che la coalizione ha ottenuto il maggior numero di voti. Dall'altro lato c'è Di Maio che ricorda a tutti come i 5 Stelle siano il primo partito. In disparte c'è il Pd, corteggiato proprio dai grillini. I dem, però, al momento seguono ancora la linea dettata dall'ex segretario Renzi: opposizione senza alcun dialogo.