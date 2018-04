Rebus governo nelle mani di Mattarella

Terminata la moratoria per le festività pasquali riprenderà la road map necessaria alla formazione del nuovo Governo. Si apre una settimana che sarà segnata dall' avvio delle consultazioni al Quirinale ma anche, probabilmente, da un faccia a faccia tra i due «vincitori» del 4 marzo: Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

Domani al Colle ad aprire i colloqui con il presidente della Repubblica saranno i presidenti del Senato Elisabetta Casellati e della Camera, Roberto Fico. Subito dopo andrà da Mattarella il suo predecessore Giorgio Napolitano. A partire dalle 16, il presidente dedi cherà circa 45 minuti ai diversi gruppi parlamentari chiamati al Quirinale. A dare il via, il gruppo Per le Autonomie (SVP -PATT, UV) del Senato e i gruppi misti delle due Camere. Alle 18.30 sarà quindi la volta dei capigruppo di Camera e Senato per Fratelli d' Italia. Con loro, è attesa anche la leader Giorgia Meloni...

