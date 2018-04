Governo, Di Maio apre a Lega e Pd: ma Forza Italia fuori

I 5 Stelle sbattono la porta in faccia a Forza Italia e cercano di portare dalla loro parte il Partito democratico. Sperando, allo stesso tempo, di non perdere l'intesa con la Lega di Salvini.

"Faremo ciò che abbiamo detto in campagna elettorale: proporremo un contratto di governo come si fa in Germania, si fa ciò che c’è scritto, quello che c’è scritto non si fa", a quanto si apprende è proprio questo il senso di ciò che ha detto il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, in assemblea parlando di interlocuzione sui temi o con un Pd in cui Renzi non è più segretario o con la Lega.

Il primo rifiuto arriva proprio da sinistra. "Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. La proposta del leader 5 stelle è ovviamente irricevibile". dichiara il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci.