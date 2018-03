Governo M5S-Lega: gli italiani dicono sì

Un governo e niente urne. È quanto continuano a chiedere gli italiani. Una voce, raccolta all'unisono dai principali sondaggisti e che chiede un esecutivo trasparente, senza giochi da Prima Repubblica e che abbia come maggiore azionisti 5 Stelle e Lega. Tutto il resto è trattabile.

Dunque, gli italiani vogliono un governo. Il sondaggio Demopolis è chiaro: il 70% dice sì alla nascita di un nuovo esecutivo, il 19% è favorevole a un ritorno al voto, mentre l' 11% non sa. I contorni di una squadra per Palazzo Chigi sembrano sempre più marcati. E anche sul premierato, gli elettori non hanno dubbi: Matteo Salvini o Luigi Di Maio. Poco importa se uno è premier e l' altro vice, o viceversa.

Eloquenti le percentuali dell' Istituto Piepoli. Prima ipotesi: governo con presidente del Consiglio Di Maio e vice Salvini, gradimento 27%; seconda ipotesi: incarichi invertiti, gradimento 24%. Poi l' abisso. Premier Di Maio, vice esponente di Forza Italia: 10%...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI