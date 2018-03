Schiaffo della Lega ai 5 Stelle: "Sul reddito di cittadinanza senza vergogna"

Alta tensione tra Lega e M5S in vista della formazione del nuovo governo. Stavolta, al centro delle polemiche, c'è il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del MoVimento di Di Maio. Ecco cosa è successo. La Lega ha ritwittato l’accusa rivolta da Michele Anzaldi del Pd ai 5 stelle: "Una vergogna».

L’account twitter della Lega ha infatti condiviso questa mattina un articolo pubblicato ieri dal giornale on line "Il Populista", che fa riferimento proprio al partito guidato da Matteo Salvini, dal titolo "Anzaldi: sul reddito di cittadinanza i Cinquestelle son senza vergogna". E sotto si legge: "Per anni hanno promesso soldi, illudendo le persone e speculando sulla pelle di chi non ce la fa. Passata la festa, gabbato lo santo. Vergogna".

A rispondere ci pensa Alfonso Bonafede (M5S): "Stanno continuando a rilanciare un tweet basato su una fake news. Chiunque lo rilanci, sta rilanciando un tweet sbagliato, basato su un errore di fondo", dice ai giornalisti Bonafede dopo aver pranzato in un ristorante a due passi dalla Camera insieme a Luigi Di Maio e ad altri stretti collaboratori del candidato premier M5S.