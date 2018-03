Anche alla Camera niente questori per il Partito democratico

Dopo il Senato, s'insedia anche l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. Nessuna novità rispetto alle premesse della vigilia, con il Pd escluso dalla nomina dei questori come già accaduto ieri a Palazzo Madama. Sono stati eletti vicepresidenti della Camera Mara Carfagna per Forza Italia, Maria Edera Spadoni per il MoVimento 5 stelle, Lorenzo Fontana per la Lega e Ettore Rosato per il Pd. Mara Carfagna risulta essere la vicepresidente più votata, con 259 preferenze. A seguire il leghista Fontana con 222 voti, poi la pentastellata Spadoni con 213 voti e infine Rosato del Pd che ha ottenuto 145 voti. Per il ruolo di questori sono stati eletti Questori della Camera Gregorio Fontana per Forza Italia, Edmondo Cirielli per FdI e Riccardo Fraccaro per il MoVimento 5 stelle. Nessun Questore al Pd. Come già avvenuto ieri al Senato, anche alla Camera il Pd non sarà rappresentato da alcun esponente dem nel Collegio dei Questori. Il ruolo dei Questori è molto importante per la "vita" stessa dell’istituzione, anche e soprattutto dal punto di vista economico. Il regolamento di Montecitorio dispone infatti che «i Questori curano collegialmente il buon andamento dell’amministrazione della Camera, vigilando sull’applicazione delle relative norme e delle direttive del Presidente. Sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo. Sovrintendono inoltre al cerimoniale e al mantenimento dell’ordine nella sede della Camera secondo le disposizioni del Presidente». Il più votato tra i Questori è il pentastellato Fraccaro, che ha incassato 269 preferenze. A seguire Gregorio Fontana, di FI, con 232 voti e infine l’esponente di FdI, Cirielli, che ha ottenuto 213 voti. Per il ruolo di segretari d'Aula infine sono stati eletti otto segretari di presidenza della Camera: Francesco Scoma di Forza Italia (con 250 voti), Silvana Comaroli della Lega (246 voti), Marzio Liuni della Lega (243 voti), Raffaele Volpi, anche lui della Lega (228 voti), Azzurra Cancelleri del Movimento 5 stelle (217 voti), Miriella Liuzzi, anche lei deputata pentastellata (213 voti), così come Vincenzo Spadafora (207 voti) e Carlo Sibilia (199 voti).