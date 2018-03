Senato: Calderoli, La Russa, Taverna e Rossomando eletti vicepresidenti

L’assemblea del Senato ha eletto i quattro vicepresidenti: Roberto Calderoli (Lega), Ignazio La Russa (FdI), Paola Taverna (M5S), Anna Rossomando (Pd). I voti sono stati rispettivamente 164, 119, 105 e 63. Il Senato ha eletto anche i tre questori che siederanno nel Consiglio di presidenza: Antonio De Poli (FI) con 165 voti, Paolo Arrigoni (Lega) con 130 voti, Laura Bottici (M5s) con 115 voti. Lo ha annunciato la presidente Elisabetta Casellati in Aula al termine dello scrutinio che ha seguito la votazione nell'Aula di Palazzo Madama. Il Pd protesta e promette barricate. "Che in Senato sia stato negata al Pd la possibilità di avere un questore è un fatto gravissimo. Per la prima volta nella storia repubblicana l’opposizione parlamentare non avrà accesso al funzionamento della macchina del Senato. Siamo davanti ad un fatto senza precedenti. Quale è il concetto di democrazia del M5S e della destra? Facciamo tutto da soli?", tuona il neopresidente dei senatori del Pd Andrea Marcucci.