RobertoFicoSantoSubito, l'hashtag che prende in giro il presidente della Camera

Umanizzazione delle istituzioni oppure operazione di marketing ben studiata? E' il dibattito che agita la Rete dopo che il neo presidente della Camera Roberto Fico è stato immortalato da un fotografo dell'Ansa mentre si recava a Montecitorio su un autobus. E così, mentre Fico tra l'altro annunciava la sua rinuncia all'indennità prevista per chi occupa lo scranno più alto della Camera, circa 3.300 euro in più al mese rispetto allo stipendio del Parlamentare, su Twitter è stato coniato l'Hashtag #RobertoFicoSantoSubito per prendere in giro la "svolta buonista" del grillino. Ma se qualcuno ne ha approfittato per scrivere battute esilaranti, c'è anche chi se l'è presa con la sinistra che "passa il tempo a prendere in giro Fico dopo aver ridotto il Paese in macerie". Di seguito alcuni dei tweet più divertenti.

Quando sarete a casa fate una carezza ai vostri bambini e dite loro... questa carezza ve la manda Fico. — Annarita Di Sena (@AnnaritaDiSena) 26 marzo 2018

#RobertoFicoSantoSubito non preleva soldi al bancomat. Ce li inserisce. — Andrea Maselli (@Maselli_Andrea) 26 marzo 2018

Roberto Fico quando va in un bar si fa il caffè da solo per non disturbare #RobertoFicoSantoSubito — Un giovaneuomo (@ungiovaneuomo) 26 marzo 2018

Fico al supermercato lascia pagati per gli altri i sacchetti da 2 centesimi

Ha inventato il "sacchetto sospeso" #RobertoFicoSantoSubito — Andrea Cerri (@andr900) 26 marzo 2018

Roberto, quando viaggia, porta sempre con sé il letto da casa per risparmiare ai cittadini i costi dell'albergo #RobertoFicoSantoSubito — nellina laganà ️‍ (@nellina99) 26 marzo 2018

Roberto Fico guarisce i calvi dal problema delle doppie punte. #robertoficosantosubito — So bboni Tutti (@sobbonitutti) 26 marzo 2018

Roberto Fico fa la spesa, la paga e poi la restituisce al supermercato prima di uscire. #RobertoFicoSantoSubito — Enzo Capasso (@EnzoA24) 26 marzo 2018

Roberto Fico dopo questa legislatura siederà alla destra del Padre.#RobertoFicoSantoSubito — Salvatore Bruno (@TobrukBruno) 26 marzo 2018

Roberto Fico suona la chitarra classica e non elettrica per risparmiare sulla corrente #RobertoFicoSantoSubito — Lorenzo Pianta (@Remeggiare) 26 marzo 2018

Roberto Fico è così buono che stira le camicie della sua colf#RobertoFicoSantoSubito — Federico Bezzi (@Fede_Bezzi) 26 marzo 2018

Fico comprime i files con le mani, sapevatelo — Brasviz (@Brasviz1) 26 marzo 2018

Roberto Fico mette via i cioccolatini che gli offrono al bar quando prende il caffè e a fine anno li dona alla Caritas#RobertoFicoSantoSubito — Gabriel61 (@Gabriel13111961) 26 marzo 2018

Fico farà tornare le mezze stagioni.#RobertoFicoSantoSubito — Arsenale K (@ArsenaleKappa) 26 marzo 2018

Quando va dal barbiere raccoglie i capelli e li dona ai calvi #RobertoFicoSantoSubito — Angelo Bocconetti (@Abocconetti) 26 marzo 2018

Roberto #Fico sale sull'autobus senza biglietto e si multa da solo.#RobertoFicoSantoSubito — Carlo V (@antani1978) 26 marzo 2018

Fico in hotel, sulla maniglia della sua porta, appende la targhetta “non mi disturba affatto” #RobertoFicoSantoSubito — Federacchia (@Federinia) 26 marzo 2018

Quando va al ristorante lascia la mancia ma non ordina #RobertoFicoSantoSubito — ️‍FabioDaddy (@carrarofabio69) 26 marzo 2018

Roberto #Fico quando va a donare il sangue se lo fa togliere tutto. #RobertoFicoSantoSubito — Marco Crudo (@crudolgbt) 26 marzo 2018

Roberto Fico ruba ai ricchi per dare ai poveri #RobertoFicoSantoSubito — Colandrea (@89Colandrea) 26 marzo 2018

+++Roberto #Fico appare in sogno a Paolo Brosio+++#robertoficosantosubito — Reazione A Catena (@ReazioniAcatenA) 26 marzo 2018

#Fico scende in campo con il Benevento e gli fa vincere il campionato #RobertoFicoSantoSubito — m.elena.b (@MariaElenaBozz1) 26 marzo 2018