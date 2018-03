Elezioni presidenti, al Senato asse Salvini-Di Maio su Bernini. Alla Camera M5S candida Fraccaro

È Riccardo Fraccaro il candidato ufficiale del M5S per la presidenza della Camera dei deputati. A renderlo noto i capigruppo in pectore del Movimento 5 stelle, Danilo Toninelli e Giulia Grillo. Il colpo di scena grillino arriva nella notte e l'annuncio ufficiale poco dopo le indiscrezioni secondo cui a Silvio Berlusconi sarebbe stata sottoposta l'ipotesi di candidatura di un quarto nome unitario per il centrodestra, l'ex magistrato Maria Elisabetta Casellati. "Fraccaro ha esperienza, essendo stato segretario dell'ufficio di presidenza della Camera", spiegano fonti vicine ai vertici del M5S giusiticando così il cambio di rotta Roberto Fico alla fine scartato per l'esponente del Trentino Alto Adige, fedelissimo di Luigi Di Maio.

Intanto Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini si sono riuniti questa mattina a palazzo Grazioli per evitare la rottura dell'alleanza e la spaccatura del centrodestra. Ieri la leader di FdI aveva chiesto un vertice per provare a superare le divisioni. Al centro della riunione la rottura di ieri del leader della Lega che ha proposto senza concordarlo con gli alleati Anna Maria Bernini, senatrice azzurra, alla presidenza di Palazzo Madama. Si tenta quindi in extremis di rinsaldare la coalizione in vista dei due voti in Senato e alla Camera di questa mattina.