Occhio che al governo ci va Cantone

Caro direttore, «il passato prima o poi torna». La fine irreversibile del Pd dopo queste elezioni ricorda l’inizio degli anni 90 e il crollo di partiti storici come Dc e Psi. Molte infatti sono le analogie. Innanzitutto si veniva anche allora da un referendum costituzionale: ieri Segni, oggi Renzi. Poi c’era un gruppo di giudici coraggiosi, che non ebbe però la forza di abbattere completamente il sistema, condizionati com’erano dalla sponda della sinistra più giustizialista, come oggi c’è un partito che ne incarna i metodi, con un leader, Grillo, che auspica la galera per tutti facendo propria la voce di un magistrato, Davigo, da trent’anni sulla breccia, convinto che non esistono innocenti ma solo colpevoli da stanare...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI