Non solo il master. L’affaire Casalino imbarazza i 5Stelle

«Accusa gli hacker di avergli manipolato il curriculum. Quindi io posso accusare il frigorifero di avermi sabotato la dieta...», scrive una follower. Il web ai grillini ha dato e dà molto ma il web stavolta ha scelto di ironizzare sulla vicenda che riguarda il «comunicatore massimo» del MoVimento 5 Stelle. Rocco Casalino, infatti, da due giorni è alle prese con il «master-gate», caso che – come dimostra la colonna su Twitter – rappresenta ormai un trend topic associato al suo nome. Non si placa, dunque, la polemica condita di «giallo» sul curriculum dell'ex Grande Fratello (da anni ormai uomo forte del centralissimo apparato di comunicazione del MoVimento) impegnato, proprio in questi giorni, con la selezione di centinaia di giornalisti aspiranti addetti stampa per il M5S.

Tutto nasce con la segnalazione di un imprenditore di nome Paolo Polverosi che, spulciando il suo Cv sulla piattaforma Linkedin, ha trovato sospetto il conseguimento del Master in Business Administration (Mba) alla Shenandoah University. Chiedendo lumi all'università americana ha trovato come risposta un «non abbiamo traccia di uno studente con quel nome e quel cognome che abbia frequentato la nostra Università»...

