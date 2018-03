Maroni: "Impossibile un governo Lega-M5S". E Salvini apre al Pd: "Spero diano una mano"

Il leghista Roberto Maroni, non crede all'ipotesi di un governo targato Lega e M5S. Per quanto Salvini e Di Maio ci possano provare sarebbe una sfida contro-natura. Almeno questo è il pensiero dell'ex governatore della Lombardia: "La sicurezza, compresa quella sul lavoro, è una cosa. Il reddito di cittadinanza è l’esatto contrario, è un incentivo a non cercare lavoro. Mi sembra che su questo ci sia una grande difficoltà di dialogo tra Lega e M5S", sostiene Maroni a "In mezz'ora in più". E aggiunge: "È una missione impossibile un governo insieme. Intanto per incompatibilità dei programmi ma anche per le conseguenze che avrebbe per la coalizione di centrodestra. Vedo davvero impossibile un governo Lega-Movimento 5 Stelle". L'eventualitù di un accordo tra Carroccio e 5 Stelle, insomma, avrebbe l'effetto di sfaldare l'unione della coalizione, soprattutto con Forza Italia. Non ci si può dimenticare, infatti, quando negli ultimi giorni di campagna elettorale Beppe Grillo amava ripetere come il vero e unico nemico da battere fosse proprio il partito di Berlusconi.

Intanto, anche Salvini torna a parlare delle trattative per mettere in piedi il nuovo governo. E si rivolge direttamente al Partito democratico. Il cambio di rotta impresso al Pd dal reggente Maurizio Martina, ovvero l’intenzione di non "ritirarsi sull’Aventino", è accolto con favore dal leader della Lega: "Spero che diano una mano a far ripartire questo Paese", ha commentato oggi a Milano, parlando con i cronisti a margine di un evento con gli eletti della Lombardia.