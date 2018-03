Nel centrodestra è l’ora dei sospetti

«Ora capisco perché Berlusconi e Salvini non sono venuti alla manifestazione anti-inciucio. Evidentemente non era un problema di agenda...». La battuta del giorno è di Giorgia Meloni che, ricordando sarcasticamente l’offesa dei due alleati assenti alla kermesse a tema organizzata da FdI, ha inquadrato a perfezione il clima di sospetto reciproco che campeggia in queste ore tra i tre.

L’uscita della leader di Fratelli d’Italia, azionista del «destra-centro» vittorioso che, almeno fino a ieri, aveva scelto di tenere un profilo basso sui continui colpi di scena che riguardano il nuovo governo...

