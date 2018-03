Elisa Isoardi: "Orgogliosa del mio Matteo ma ora resto nell'ombra"

È il momento d’oro di Elisa Isoardi, fidanzata di Matteo Salvini e first lady in pectore. Dopo la crisi estiva, o l’avvertimento della Isoardi al suo Matteo a impegnarsi di più nel rapporto secondo alcune malelingue, la conduttrice di RaiUno ha rilasciato un’intervista ad Alberto Dandolo per il settimanale Oggi in edicola: “Sono orgogliosa dei risultati e dei successi di una persona che fa parte di me. Ma per amor suo resterò nell'ombra. Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore”.



La Isoardi è pronta a stare al fianco del leader della Lega, partito di riferimento del centrodestra dopo le elezioni del 4 marzo, anche se ritiene che il compito non sia facile: “Una donna, per quanto in vista, deve sempre dar luce al suo uomo e la luce, il sostegno spesso si danno arretrando. Ora in Rai sono potente? Non è detto che il potere aiuti. A volte le donne di uomini influenti sono meno privilegiate di quel che si pensi. Devono dimostrare più degli altri, ma alla fine chi fa bene e con amore il proprio lavoro verrà sempre premiato. La qualità vince sempre”.