Ecco chi ha fatto i soldi con il voto

Vincere le elezioni non è solo potere. Ma anche soldi. Tanti soldi. Certo, da quando sono stati aboliti i rimborsi elettorali che di fatto avevano sostituito il vecchio finanziamento pubblico, i partiti hanno dovuto tirare la cinghia. Ma c’è pur sempre il Parlamento che distribuisce montagne di milioni. Ai gruppi parlamentari ne vanno circa 50 l’anno. Il risultato uscito dalle urne il 4 marzo ha regalato una vera e propria rivoluzione nella distribuzione delle risorse.

I grillini, con 17,5 milioni di euro annui, diventano i più ricchi, seguiti dai leghisti che potranno contare su oltre 9 milioni. Tempi amari, invece, per il Pd. La voce «entrate», per i dem, viene più che dimezzata. Il benessere economico dei partiti, come ovvio, è diretta conseguenza dei posti ottenuti in Parlamento. La legge elettorale, grazie al doppio sistema maggioritario-proporzionale, ha accentuato ulteriormente la ripartizione dei contributi...

