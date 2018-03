Esplode la polveriera di Forza Italia

Tutto va bene, madama la marchesa! È questo il senso del lungo comunicato prodotto ieri dalla «conferenza dei coordinatori regionali di Forza Italia» per smentire le voci su un partito ormai sempre più simile a una polveriera pronta ad esplodere. Tanto è vero che, proprio mentre i coordinatori si affrettavano ad accusare di aver inventato menzogne chi, come Il Tempo, aveva svelato i malumori nei territori per la composizione delle liste per le Politiche, in Sicilia i veleni venivano alla luce del sole. «Colpa» di quattro esponenti locali che, insoddisfatti per l’esito delle urne nell’Isola, se la sono presa con il commissario Gianfranco Micciché, invitato senza tanti complimenti a farsi da parte. Ma ovunque la protesta cova sotto la cenere. «Dopo questo voto non si possono cercare attenuanti e nemmeno motivazioni sbrigative o di comodo per mantenere ruoli personali» i deputati regionali azzurri Mariana Caronia, Rossana Cannata, Tommaso Calderone e Riccardo Gallo, chiedendo «l’azzeramento dei vertici dirigenziali». La motivazione, come in altre zone d’Italia, è stato l’aver...

