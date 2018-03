Berlusconi non arretra: "Resto io il regista del centrodestra"

"Sono felice per Matteo Salvini, sono felice per la Lega con cui siamo stati per lunghi anni al governo e con la quale governiamo da tempo e bene regioni importanti. Da parte mia confermo che nel rispetto verso gli alleati e verso i patti intercorsi rimango il leader di Forza Italia, sarò il regista del centrodestra e il garante della compattezza della coalizione". In un videomessaggio il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, assicura che il regista del centrodestra resta lui escludendo qualunque contrattazione.

Dopo l’amarezza e la delusione per il sorpasso della Lega su Forza Italia, Berlusconi si riprende in mano le redini del partito e convoca per la prossima settimana due appuntamenti per indicare e condividere la linea politica del movimento per la nuova legislatura: una riunione dei gruppi parlamentari mercoledì pomeriggio a Roma, nella Sala della Regina di Montecitorio, e l’incontro con i neo eletti a Villa Gernetto il 20 mattina. Una mossa per battere un colpo e rilanciare la leadership, proprio ora che il partito (sceso al 14% e superato dal Carroccio balzato al 17%) si trova a un bivio e cerca una propria identità. Come da tradizione nei momenti chiave, prima di decisioni importanti, il Cav ha riunito oggi ad Arcore lo stato maggiore azzurro e i fedelissimi (dai capigruppo Paolo Romani e Renato Brunetta a Niccolò Ghedini e Gianni Letta, da Antonio Tajani a Licia Ronzulli e Alberto Barachini), per fare il punto della situazione alla luce del ’pattò stretto ieri con Matteo Salvini, che punta al rafforzamento del centrodestra, legittimata dalle urne come prima coalizione a svolgere un ruolo di primo piano nella formazione del futuro governo. Sul tavolo varie ipotesi per blindare l’attuale alleanza Fi, Fdi Lega, a cominciare da quella della federazione, vecchio pallino dell’ex premier. Allo studio anche l’opzione di gruppi parlamentari unici o meglio, almeno per Giorgia Meloni, quella di un coordinamento, che possa rafforzare l’unità del centrodestra. Il summit ristretto a Villa San Martino, però, avrebbe suscitato il forte malumore del fronte sudista di Forza Italia.