Proiezioni Senato: M5S trionfa, tracollo Pd. Lega supera Forza Italia

È quasi trionfo. Stando ai dati degli exit poll diffusi dopo le 23 il Movimento 5 Stelle è il primo partito con una percentuale che oscilla tra il 29 e il 33% (33,1% secondo le proiezioni). Il Movimento stacca di molto sia il Pd (exit poll 20-23%, proiezioni 18,1%) sia Lega e Forza Italia, entrambe secondo le previsioni fra il 13 e il 16%. «Siamo cauti ma se i numeri venissero confermati, ci ritroveremmo sicuramente di fronte a un dato straordinario, anzi, storico. C’è un elemento certo dopo queste elezioni: il M5S sarà il pilastro della prossima legislatura», commenta a caldo il candidato ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. È stato mandato lui in avanscoperta per parlare con gli oltre 400 giornalisti accreditati nel comitato del M5S, allestito a Roma all’hotel Parco dei Principi. Nel quartier generale ci sono anche il candidato premier Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista e Davide Casaleggio, arrivati apposta per seguire lo spoglio delle schede. C’è un clima «entusiasta», assicurano i pentastellati. Il secondo a parlare è proprio Di Battista: «Se questi dati verranno confermati, si tratterà di un trionfo del M5S, di una vera e propria apoteosi che dimostra che tutti quanti dovranno venire a parlare con noi e questa sarà la prima volta». Il deputato romano (che ha scelto di non ricandidarsi) preannuncia cosa poi: «Dovranno venire a parlare, utilizzando i nostri metodi di correttezza, trasparenza e credibilità. E questo verrà nelle prossime settimane».

Queste elezioni sono cruciali per il Movimento 5 Stelle che si gioca la partita finale per il governo. Ma c’è una spina nel fianco: stando alle previsioni, il centrodestra avrebbe comunque più seggi in Parlamento rispetto ai grillini. Secondo gli exit poll per i seggi al Senato del Consorzio opinio Italia per la Rai la coalizione del centrodestra avrebbe tra i 112 e i 152 seggi. Al M5S 75-115, per il centrosinistra 57-97, mentre a LeU andrebbero tra i 2 e i 6 seggi.

Di Maio spera di ricevere dal Capo dello Stato Sergio Mattarella il "preincarico", come fu per Pier Luigi Bersani nel 2013 con Giorgio Napolitano. Se i numeri forniti dai primi exit poll venissero confermati, il Paese si troverebbe in uno stato di stallo con la coalizione del centrodestra più avanti di tutti ma non ancora abbastanza per raggiungere il 40% necessario per ottenere la maggioranza. Nello scenario di un Paese diviso in tre, il M5S potrebbe farsi forte del suo risultato e mirare a un preincarico da Mattarella.

A quel punto la trafila si conosce già: Di Maio proporrà ai gruppi politici un contratto su di un programma preciso che potrà essere ampliato con l’apporto degli altri partiti, ma senza scambi di poltrone. A questo punto si potrebbe aprire un altro scenario: con un M5S intorno al 30 per cento e la Lega data come minino al 13%, le due forze politiche insieme potrebbero raggiungere la soglia del 40% e aggiudicarsi il premio di maggioranza. La partita insomma è ancora aperta, soprattutto finché non si conosceranno i dati definitivi. Quel che appare certo è che al Sud il Movimento fondato da Grillo «ha fatto cappotto», per usare un’espressione utilizzata negli scorsi giorni da Raffaele Fitto. Mentre al Nord la partita si fa più dura con un centrodestra più agguerrito.