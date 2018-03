In Lombardia trionfa Fontana

Con una nettissima vittoria dell’ex sindaco di Varese Attilio Fontana, il centrodestra prosegue la sua ormai lunghissima fase di gestione della Regione Lombardia, cominciata con Roberto Formigoni nel 1995. Nonostante le polemiche sulla sua scarsa notorietà e un’incauta affermazione sulla «razza bianca» a rischio per l’immigrazione incontrollata, Fontana sarà il successore di Roberto Maroni, che meno di due mesi fa ha sorpreso tutti annunciando l’intenzione di non volersi ricandidare.

Ora, il grandissimo successo nazionale della Lega e il risultato in Lombardia fanno di Fontana un presidente di Regione più forte del previsto. Ha staccato l’avversario di centrosinistra, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che ha sofferto della debolezza della coalizione che lo sosteneva, soprattutto nella provincia lombarda, mentre nel capoluogo Milano le cose sono andate meglio anche per il Pd. Mentre il misero risultato del candidato di Liberi e Uguali, Onorio Rosati sgombra il campo dalle polemiche sul contributo che quei voti avrebbero potuto dare se il movimento di Pietro Grasso non avesse deciso di presentare un candidato separato: si è visto che sarebbe stato del tutto insufficiente a colmare il divario con i voti ottenuti da Fontana. Staccato anche l’esponente del M5S che non ha sfondato nella Regione.