Addio sinistra. Non ci mancherai

Vi do un’anteprima assoluta. Il centro-sinistra è finito, bocciato dalle urne. Otto italiani su dieci non vogliono questo governo, il centrosinistra e i partiti che lo sostengono. Sei su otto hanno votato per le opposizioni, più di due su dieci non sono andati a votare perché oltre a non volere questo governo, non si affidano nemmeno alle opposizioni. È un risultato netto, schiacciante, già noto alla vigilia delle elezioni, che Renzi e Gentiloni non potranno negare o aggirare.

I dati reali li conosceremo nelle prossime ore, ma il dato vero che già sapevamo, è così secco e prevedibile da non lasciar campo a equivoci e bugie. Neanche i mitici brogli...

