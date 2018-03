Protesta a seno nudo di una Femen al seggio in cui ha votato Silvio Berlusconi a Milano. La donna, che si è finta una giornalista francese, si è tolta il maglione all'arrivo del leader di Forza Italia urlando slogan "Berlusconi is over", "Sei scaduto". La ragazza, di 25-30 anni, a seno nudo, aveva la scritta "Femen" sul petto e sulla schiena e gli ha ripetuto più volte "Berlusconi sei scaduto, il tuo tempo è scaduto" prima di essere bloccata e trascinata fuori dalla Polizia.

Dopo che aveva votato, a Berlusconi è stato chiesto di commentare l'episodio ma si è limitato a dire: "Non ho visto". Già nel 2013 Berlusconi era stato contestato con le stesse modalità da tre attiviste delle Femen nel seggio di Via Scrosati.