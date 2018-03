Di Maio ci crede: "Siamo a un passo dalla vittoria"

"Vi posso dire che siamo a un passo dalla vittoria, al di là della percentuale il Movimento può vincere in tutti i collegi uninominali del Sud e in molti del Nord e possiamo avere così la maggioranza per governare". Con queste parole Luigi Di Maio chiude la campagna elettorale del M5S nel suo intervento a piazza del Popolo a Roma.

"Renzi ha già detto "sono disposto a farmi da parte", in ogni collegio potete fare la differenza decidendo se dare il voto a chi non ha mai governato il Paese, oppure decidere di affidarsi ancora a quelli che dicono che sono pronti a cambiare le cose ma non lo hanno fatto in questi anni. Nel centrodestra - ha aggiunto - non sono stati capaci di trovare un premier, figuriamoci se possono governare. Avremo una bella sorpresa domenica sera, ma dobbiamo impegnarci al massimo nelle prossime 24 ore. Abbiamo cercato di raggiungere il maggior numero di persone possibile. Abbiamo mantenuto la promessa di presentare la squadra di governo, oggi siamo qui con un consenso maggiore rispetto al 2013. Siamo l’unica forza politica del Paese ad aver presentato una squadra di governo prima delle elezioni - ha sottolineato - perché non abbiamo poltrone da spartire il giorno dopo. Abbiamo scelto di fare un’altra cosa: mettere insieme i migliori, non i tecnici, serve il cuore per fare le cose, per fare le politiche pubbliche".

"Il 4 marzo finisce l’epoca delle poltrone - ha concluso Di Maio - non veniamo a dirvi ci pensiamo noi, ma che vi riconsegneremo le chiavi del Paese, vogliamo andare al governo per fare un po' di trasparenza. Dobbiamo dire basta alle politiche dei tagli e delle austerity, l’indicatore non sarà più il Pil, vogliamo prendere come indicatore la felicità e la qualità della vita. Pretendiamo uno stato onesto, meritocrazia e competenza. Non vogliamo più sentire promesse".