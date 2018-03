Il centrodestra celebra l'unità: "Noi l'unico governo possibile"

Un centrodestra unito si è presentato al Tempio di Adriano, a Roma, a tre giorni dal voto. Non una vera e propria manifestazione, più un incontro con i quattro leader, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Raffaele Fitto, e il candidato alla presidenza della Regione Lazio, Stefano Parisi. "Siamo qui senza nessuna cerimonia, abbiamo la speranza di poter raggiungere la maggioranza alla Camera e al Senato e formare un governo solido di cui il paese ha bisogno, ha detto Berlusconi che ha promesso "niente inciuci e grandi coalizioni con la sinistra e il Movimento Cinque Stelle: i nostri programmi sono incompatibili e noi abbiamo tutti preso l’assoluto impegno di non aprirci a delle coalizioni o inciuci con gli altri partiti, anche se non raggiungessimo la maggioranza". Per il leader di Forza Italia "se prevalesse la sinistra cadremmo nell’immobilismo attuale, se prevalessero i Cinque Stelle faremmo il doppio di quanto sia precipitata la Capitale, noi saremo un’unica forza di aggressione a tutto ciò di male che la sinistra ha portato nel nostro Paese".