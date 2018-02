La giornalista Barra difende la cultura scordandosi l’apostrofo

La giornalista alla fine fa il refuso. E che refuso. Sul proprio manifesto elettorale, Francesca Barra, uno dei volti nuovi tra le candidature del Pd, fortemente voluta in lista dal segretario Matteo Renzi, inciampa sugli apostrofi. Così, nel volantino con cui la Barra chiede il voto per il Pd, definisce il fatto che Matera sia capitale della cultura 2019 un’opportunità per tutta la Basilicata. Concetto condivisibile, peccato che ci sia scritto «un opportunità». Barra bocciata in italiano.