Berlusconi show con Weber: "Pirozzi? Calci nel..."

«Ho una barzelletta su Di Maio ma non ve la posso dire, perché è troppo cattiva. Poi va a finire che esco sui giornali...». Show di Silvio Berlusconi nella sede di Forza Italia in piazza San Lorenzo in Lucina, in occasione dell’incontro con il capogruppo tedesco del Ppe a Strasburgo, Manfred Weber. Prima di ricevere l’eurodeputato, il Cav si ferma a scambiare alcune battute con un centinaio di giovani militanti forzisti che lo attendono fuori l’ingresso principale, tra cori da stadio, tv e fotografi.

L’ex premier veste i panni del motivatore: ragazzi dovete andare in giro a spiegare che abbiamo governato non 20 anni ma nove, parlate degli effetti positivi della flat tax per imprese e famiglie e rassicurate tutti che con i soldi in più nelle casse dello Stato ci saranno più soldi per le forze dell’ordine e chi fa l’infermiere. Si dice abbastanza ottimista sull’esito del voto del 4 marzo e sulla possibilità di fare un governo con gli alleati Salvini-Meloni. Ancora una volta si raccomanda di far barrare il simbolo di FI al mo- mento del voto e con una battuta avrebbe avvertito: se c’è qualcuno che vi sta sulle palle, mettete una croce sopra il suo nome per cancellarlo...

Entrato nel quartier generale forzista Berlusconi si intrattiene per 5 minuti con gli azzurrini guidati dal coordinatore nazionale Annagrazia Calabria, poi vede Weber insieme con il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Ci sono anche i capigruppo Paolo Romani, Renato Brunetta e l’eurodeputata Elisabetta Gardini. Berlusconi lancia il presidente dei deputati forzisti come futuro ministro dell’Economia. Incassato l’endorsement dell’europarlamentare fedelissimo di Angela Merkel, passa a salutare tutti i candidati di FI nel Lazio. Ci sono, tra gli altri, Francesco Battistoni, Mario Abbruzzese, Pasquale Calzetta, Davide Bordoni, Maria Spena, Paolo Barelli, Claudio Fazzone, Francesco Giro, Maurizio Gasparri, Renata Polverini. «Vinceremo noi, contro le forze antisistema e populiste, che ormai non hanno più chance di farcela», dice il Cav. Berlusconi presenta a Weber gli aspiranti onorevoli e...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI