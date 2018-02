INCIUCIOPOLI

I «sottobraccisti» del Transatlantico stanno già scaldando i muscoli. Il loro momento arriverà poco dopo il 20 marzo, quando i parlamentari eletti nel voto della prima domenica del mese si saranno ufficialmente insediati. E verrà l'ora di far di conto per valutare le possibilità di formare un governo che abbia la maggioranza in entrambe le Camere. A voler credere a quanto sostengono i politici e ai risultati degli ultimi sondaggi prima dello stop pre-elettorale, non sembra esserci speranza.

Persino il centrodestra galvanizzato dal ritorno in campo del Cav e dalla ritrovata compattezza tra «sovranisti» e «moderati» è ancora lontano una ventina di seggi dal numero magico a Montecitorio: 316 deputati. Stando ai vari patti «anti-inciucio» imposti, ad esempio, dalla Meloni e da Di Maio, la situazione resterebbe cristallizzata e l'unica strada sarebbe il ritorno alle urne.

Sarebbe, appunto...

