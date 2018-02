"Non voglio rappresentare un alibi per nessuno e rimetto il mio mandato nelle mani del sindaco. È un atto doveroso per consentire il migliore prosieguo della campagna elettorale". Lo dice, a Salerno, parlando durante una presentazione di candidati Pd alle elezioni del 4 marzo, Roberto De Luca, figlio del governatore della Campania, Vincenzo - anche lui in platea - e assessore al Bilancio del Comune, al centro di polemiche per l'inchiesta della Procura di Napoli su infiltrazioni dei clan in appalti per lo smaltimento rifiuti con ipotesi di corruzione e finanziamento illecito ai partiti, partita dalla denuncia di Fanpage.it.

De Luca premette di non voler entrare nel merito dell'indagine in corso ma, osserva, "il clima è quello che è. Penso che tutti voi abbiate visto il video. Spero che il prima possibile si faccia luce sul caso e non posso non ribadire piena fiducia nella magistratura. Non voglio rappresentare un alibi e voglio tutelare il mio partito, l'istituzione che rappresento e la mia famiglia". "Ho ricevuto attestati di stima e solidarietà, anche da tanti avversari politici, dopo la vicenda oscura in cui sono stato coinvolto - dichiara il rampollo Pd - È chiaro a tutti che è stata messa in piedi una provocazione vergognosa. Ma non intendo offrire alibi a nessuno, ne' pretesti per operazioni di aggressione politica. Quindi rimetto il mio mandato di assessore al Comune di Salerno".