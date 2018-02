Migliaia di firme per l'anagrafe anticomunista

Massimo Maci

Pietro De Leo

Luciano Ciocchetti

Rauti Isabella

Enrico Salvatori

Mario Di Maria

Filomena Di Maria

Mercuri Giovanni

Franco Passarin

Giuliano Bianchi Mercuri

Giovanni Massimo Smigliani

Guido Burlini

Angelo Jannone

Robertodi Cicco

Giovanni Pompili

Mario Dini

Alessio Calvi Parisetti

Marco Miscio

Luciano Raffaele Saccaro

Nicolò Franco Passarin

Nunziato Cannavò

Rocco Castagna

Fernanda Mereu

Luca Tantino

Matteo Durante

Vittorio Balladore

Paolo Serafini

Giuseppe Torelli

Paolo Greca

Domitilla Silvestri

Fernando Colombo

Giovanni Tramaglini

Agostino Ilari

Stefano Gaggiotti

Alessandro Salvini

Anna Raponi

Alessandro Garau

Dodi Elvezio Romano

Giorgio Ettorre

Leandro Castelli

Sergio Bandinelli

Sono anticomunista ma sono anche antifascista. Devo dire a Renzi se usa come campo di battaglia l’antifascismo offende la magistratura per il semplice motivo che il fascismo o essere fascista è perseguito per legge (Diego Gelonese)

Carlo Andrea Alesina Crescentino

Tommaso Lorusso

Maurizio Lai

Stefano Marzocco

Mario Rossi Alatri

Massimo Scenna

Ivano Ferrara

Mario Improta

Gian Battista Boi

Patrizia Antonini

Beniamino de Marco

Pietro Eugenio

Massimo Beretta

Patrizia Antonini

Roberto Perelli

Vittorio Balladore

Paolo Serafini

Giuseppe Torelli

Alessandro Scognamiglio

Raffaele Adduci

Roberto Salomoni

Fabio Calzavara

Venanzio Cecchetti

Roberto Tassi

Vladi Ferrara

Emilio Jurio

Aderisco all'appello de Il Tempo. Il comunismo ha certo fatto molte più vittime del fascismo e del nazismo: perché non è fuorilegge e perché non c'è una legge Scelba anche per i comunisti? (Fabio Sabbatani Schiuma)

Marco A. Montinaro

Simone Mannoni

Goffredo Chielli

Cosimo De Matteis

Domenicuccio Santillo

Rosario Grasso

Antonello Trovato

Valerio Basciani

Fortunato Scoscina

Francesco Iozzi

Antonio D’Amico

Massimiliano Simonetta

Marcello Maria D'Amato

Nicola Vozza

Andrea Colinelli

Eugenio Rubei

Massimiliano Massarelli

Domenico Costanzo

Simone Bargiacchi

Gaetano Navarra

Giuliano Donigalia

Luigi Donara

Nicola Molinari

Luciano Cervellini

Fulvia Villata

Salvatore Costagliola

Salvatore Costagliola

Gaetano Navarra

Simone Mannoni

Damiano Currenti

Simone Bargiacchi

Alessio Calvi Parisetti

Sergio Torrani

Carlo Sartorio

Damiano Currenti

Orazio Pavone

Mario Galletti

Mauro Damiano

Giorgia Manghi

Maurizio Sandrucci

Alessio Calvi

Parisetti Giuliano Gussoni

Domenico Gravina

Antonio Cecchini

Maurizio Sandrucci

Bruno Di Murro

Simone Lazzari

Giuliano Donigalia

Lorenzo Chiricozzi

Luca Mancinotti

Roberta Rossi

Chiara Giampaoli

Giuseppe Ghirighini

Marco Palagi

Gabriele Candeloro

Vito Iacobazzi

Antonino Lama

Fabio Barsi

Enrico Passi

Anna Zurlo

Enrico Passi

Bruno Arnò

Gianni Vita

Filippa Zappalà

Francesco Pennoni

Patrizia Salfa

Adriano Leone

Carlo Maria Ballarotto

Anna Del Pinto

Fabio Ricciardi

Selene Conti

Sandro Ricci

Paolo Corrado

Giorgio Mingardi

Annalisa Landucci

Giuseppe Salomone

Luca Fabbri

Gennaro Consiglio

Beniamino De Marco

Antonio Cervelloni

Augusto Nocera

Carlo Sartorio

Antonio Cervelloni

Marina Borzelli

Luca Mancinotti

Giuseppe Della Pietra

Ruggero Buzzetti

Linda Masetti

Adelio Bevagna

Valentina Trocino

Giuseppe Ghirighini

Pietro Moiraghi

Marco Palagi

Leonardo Nisi

Vittorio Quintili

Italo Cerro

Maurizio Mati

Giulio Maria Di Giulio

Roberto Fabri

Cesare Aiello

Giuseppe Rossini

Leonardo Guerini

Flavio Forlino

Andrea Camisano

Francesco Valenziano

Marco Gentili

Francesco Valenziano

Lorenzo Zuppini

Luigi Micarelli

Claudio Naticchioni

Antonino Gugliotta Florio

Sandro Felici

Carlo Andrea Alesina Crescentino

Alessandro Chirieletti

Pier Luca Benedetti

Guglielmo Francesco Mancini

Irene Frattesi

Dario Maraviglia

Giovanni Rozzonelli

Alessia Mattesini

Massimo Meccia

Antonio Tigani

Bruno Cedola

Elena Picone

Vincenzo Laus

Piergiorgio Desideri

Mi chiamo Antonio e aderisco convintamente. Dite all’expremier che sulle foibe i nazionalismi non c’entrano, ma lui non può usare la parola komunista xchè è stato eletto da loro e dai cattolici loro complici (Antonio Ciarni)

Ruggero Frezza

Giorgio Mosconi

Onorio Ettorre

Stefano Lamma

Oriano Cecconato

Eleonora Cecconato

Maria Rosaria Morandini

Bruna Tonini

Francesco Sanna

Cristian Viglione

Davide Caluppi

Carlo Carucci

Clara di Costantino

Carmelo Coletti

Lucia Cappucci

Alessandro Crudeli

Roberto Vairo

Riccardo Bigoi

Sergio C. Tellaroli

Giorgio Arcangeli

Francesco Martino

Marco Gabrielli

Armando Groppi

Andrea Di Stazio

Dario Cologgi

Mauro Fraticelli

Fabio Bovelli

Pino Maggiore

Federico Polidori

Umberto Cairo

Gianni Durante

Maria R. Cardillo

Rolando Corina

Maurizio Amati

Giuseppe Reali

Luciano Trauzzola

Marco Simonazzi

Franco Rosini

Angello Belleggi

Angelo Angelini

Luciano Triggiani

Marco Simonazzi

Franco Rosini

Angelo Belleggi

Domenico Gramazio

Tommaso Luzzi

Pier Giorgio Francia

Lello Della Bona

Filippo Pepe

Italo Rochira

Luciana Pennesi

Paolo Silvestri

Guido Cace

Romolo Baldoni

Andrea Livignani

Mauro De Matteis

Luca Quattrini

Saturno Quattrini

Marcello Morelli

Carlo Mainardi

Guido Garzelli

Emilio Podesta

Antonio Giuseppe Eraclini

Nicolò Dino Premi

Tedesco Alessandro

Alessandro Scetta

Massimiliano Gatti

Silvio Zanobbi

Elena Zanobbi

Miria Renzi

Carlo Stagni

Pietro Bonanno

Luigi Gabbianelli

Vittorio Vitalini

Alessandro Casoni

Alfredo Ottoni

Valentino Massardi

Mario Paciotta

Osvaldo Osvaldini

Roberto Bristot

Maria Fuoco

Eugenia M.Asteriti

Giorgio Gregoretti

Gianluigi Grossi

Valentino Natale

Luigi Vergori

Alfredo Crielesi

Pietro Volpari

Roberto Ronco

Ferruccio Serafini

Francesco E. Morgante

Rosario Zangari

Enrico Golzi

Antifascismo? Quello che sta succedendo in Italia, a causa della sinistra, non ha scusanti. Siamo giunti, io credo, al punto di non ritorno. La sola speranza è che alle elezioni vinca, con grande maggioranza, la destra (Firminio Savioli)

Maria Fuoco

Carlo Incarbone

Umberto Palamita

Rino Bonini

Leopoldo Soldà

Ugo Paliotto

Pierpaolo Malafarina

Flavio Brandani

Vanda Ragazzini

Luigi Albano

Adelmo Mammoli

Michele Iavarone

Maria Mazzocchi

Andrea Neri

Andrea Caffi

Biagio Caputi

Marco Conti

Saverio Mascolo

Marco Striano

Massimo Toraldo

Luca Martelli

Gianpietro Da Roit

Gabriel Piazza

Vincenzo Laus

Aderire è un atto di onestà intellettuale in nome di un rifiuto profondo del conformismo culturale egemone. Dobbiamo lottare per non far dimenticare quanti hanno ridotto milioni di persone in schiavitù (Andrea Ronchi)

Pierre L. Benedetti

Massimo Meccia

Giulia Bonini

Ludovica Bonini

Oreste Valente

Marco Rota

Vincenzo Antico

Carlo Bosini

Pio Bracco

Michaela Biancofiore

F. Enrico Violato

Vincenzo Caravona

Stefano Passaquindici

Rosita Macchione

Marina Isabella Cozzolini

Matelda Codagnone

Nicola Baldassarre

Dal futuro governo italiano, (di centrodestra) spero si faccia promotore in parlamento di iniziative per condannare l'ideologia comunista e quella nazista, responsabili delle più grandi stragi di innocenti (Pier Giorgio Pelagi)

Giuliano Sarro

Giuseppe Grandinetti

Massimiliano Attili

Paolo Arcivieri

Angela Di Pietro

Niccolò Gilardoni

Giglio Reduzzi

Giovanni Pecchioli

Pasquale La Gamba

Francesco Muontori

Franco Pirina

Roberto di Blasio

Adriano Tocchi

Cosimo Magazzino

Cristiano Perolari

Piero Pollini

Vincenzo Luigi Cambise

Francesco Moretti

Edoardo Gherardi

Daniele Maggi

Roberto Maiocchi

Enzo Brogi

Pietro Burroni

Roberto Filibeck

Maurizio Merosi

Andrea Bambace

Domenico Poggiaroni

Ottavio Petronio

Pietro Burroni

Fabrizio Giulimondi

Achille Contorni

Danilo Casadei Della Chiesa

Giuseppe Pala

Enrico Casagrande

Andrea Paolinelli

Antonio Cantiello

Antonio Mattei

Pier Giorgio Palagi

Cristiano Mescia

Maurizio Ravagnati

Oronzo Federico Marangi

Claudio De Propris

Lidia Lombardi

Cesare Legnani

Maurizio Benito Lanzi

Giuseppe Cartasegna

Claudio Segolanti

Luigi Salomone

Maria Teresa Duranti

Giovanni Berrilli

Matteo Rossi

Pasquale Carbone

Rossano Bianchi

Alessandro Signori

Michele Maietti

Federica Orsi

Demis Corniati

Mariangela Ciardullo

Antonio Torti

Attilio Colagrossi

Firminio Savioli

Mauro Rocca

Augusta Casi

Franco De Santis

Matteo Favero

Francesca Elia

Vincenzo Castorino

Francesco Esposito

Giuseppe Serapide

Stefano Dal Forno

Alessio Leonardi

Maria Vittoria Ambrosini

Basilio Vitale

Paolo Perticaroli

Alfredo Pieretti

Simone Cerri

Guido Mazzaferri

Sandro Francioli

Giulio Bersani

Alberto Mimmi

Sergio Apollonio

Claudio Ciacciofera

Stefano Canessa

Alberto Casini

Massimo Cacciato

Federico Rocca

Salvatore Chiaramonte

Dante Salmè

Dino Gervasutti

Viviana Ercolani

Vincenzo Leto

Massimo Russo

Laura Achene

Angelo Belleggi

Riccardo Carini

Giovanni Cismondi

Roberta Carnello

Aldo Scognamillo

Sauro Cecchini

Ermanno Conte

Antonio Buccolini

Giancarlo Bogliolo

Pasqualino Timpone

Fabio Mancini

Alessandra Binazzi

Domenico Rienzi

Carlo Trovalusci

Mario Trementini

Gianni Montani

Giancarlo Tresca

Lucio Di Nisio

Benedetto Pagani

Franco Pietrarelli

Alessandro Pettè

Antonino Giganti

Angiolo Romani

Christian Marucci

Paolo Zanelli

Silvano Leva

Anna Sara Castriotta

Enrico Franchi

Lorenzo Caperchione

Alessandra D’Antoni

Cesare Camboni

Stefano Fileni

Franco Antonelli

Giuseppe Fiaschetti

Michele Moscatelli

Mauro Stefanoni

Fausto Fracassi

Roberto Curzi

Valerio Pace

Thomas Margoni Trento

Alessandro Bon

Cesare Zavattini

Maurizio Mirti

Remo Cordisco

Il quotidiano Il Tempo in casa mia è entrato con mio padre nel 1946 e continua ad entrare con me. Io sono nato nel 1943 e vivo a Roma: firmo l’appello che avete rivolto ai lettori convinto, senza se e senza ma (Maurizio Merosi)

Alessandra Garnero

Tina Stella

Gioia Vignelli

Fabio Venturini

Roberto Del Stabile

Domenico De Benedictis

Franco Tarquini

Maurizio Agostino Costa

Erika Milani

Giovanni Caputi

Giorgio Ceccaroni

Alessandra Ceccaroni

Andrea Chialastri

Emilio Malandrucco

Rocco Sacco

Pierluca Marra

Alberto Bedeschi

Sandro Catucci

Amedeo Giusti

Paolo Di Nardo

Fabio Falco

Gian Claudio Guiducci

Valerio Casolino

Luigi Majo

Francesco Dematte’

Dante Antonelli

Felice Ramundo

Alberto Ciapparoni

Diego Maria Maulu

Alberto De Bruyn

Sono nato a Trieste, di origine Istriana: la mia famiglia è stata sempre in prima linea nella difesa dell'italianità delle nostre terre. Mio nonno per non finire nelle mani dei partigiani comunisti italiani e titini si è impiccato (Sergio Apollonio)

Ivan Barretta

Salvatore D’Amato

Filippo Romiti

Florindo Tomasi

Gianluca Jacobacci

Giancarlo Coltella

Angelo Posti

Silvano Borsari

Anna Amici

Luca Francalanci

Emanuele Bianchi

Franco Di Micco

Martino Ghermandi

Gian Marco Ugolini

Enrico Targa

Fabio Olivetti

Andrea Laganà

Franco Lippi

Flavio Orsini

Nicola Spinazzola

Mario Dato

Gianni Battilana

Giorgio Pulici

Luca Fusco

Giovanni Calabrò

Marcello Batini

Alberto Venturini

Rosanna Friello

Tiziano Tradito

Dino Saracino

Laura Achene

Stefano Feliziani

Luca Padilla Neira

Carlo Zampieri

Maurizio Rossi

Mirco Petricca

Sauro Rosati

Filippo Caleri

Elena Puglisi

Gerardo Vaticone

Francesca Menin

Silvano Gregori

Fabio Benincampi

Matteo Vespa

Simone Pietro Rocco

Sergio Rizzo

Leonardo Fibonacci

Angela Maria Costanzo

Dino Del Campanile

Luciano Granello

Marco Marauda

Fabio Beneventi

Francesco Vellone

Marcello Liverani

Giuseppe Francesco Cauteruccio

Mario Spinto

Vincenzo Alipo Tamborra

Nicola Cesarini

Bruno Lupica

Andrea Carnesi

Simone Bertuccelli

Massimo Dalla Pasqua

Alberto Rilla

Grazia Di Varo

Antonio Totaro

Sergio Mura

Nicola Simontacchi

Giuseppe Iacono

Massimiliano Triggiani

Marco Gervasoni

Simone Isidori

Alessandra Ruggiero

Tullio Brai

Roberto Mariani

Davide Loi

Elisabetta Savino

Paolo Mandolesi

Carmine Lopomo

Carmine Lopomo

Fabio Tonelli

È vergognoso quello che sta succedendo nel centrosinistra, si appellano all’antifascismo per prendere, forse, qualche voto. Ma se non si fosse instaurato il fascismo ci sarebbe stato il socialismo e la dittatura del proletariato (Paolo Pacifico)

Francesco Marra

Eleonora Rovelli

Gian Galeazzo Tesei

Dario Antonioli

Alberto Maggioni

Gabriele Bianchi

Ennio Bevere

Luigi Masnari

Giovanni Antonucci

Dario Giannuzzi

Gianluigi Lallini

Franco Castorani

Antonio Pascoli