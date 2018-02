La bufala della Boldrini anti-casta

La presidentessa uscente della Camera, Laura Boldrini, abituata a fare bacchettate a tutti, si è risentita ieri quando intervenendo a Radio popolare qualcuno deve averla accusata di fare parte della casta, la signora ha sbattuto gli occhi meravigliata e indignata. «È il mondo alla rovescia», ha reagito la Boldrini. «Per 25 anni ho lavorato nei posti più difficili del pianeta per aiutare le persone. Se poi sono entrata nelle istituzioni io mi onoro di farlo portando dentro i miei valori».

Alla rovescia: la terza carica dello Stato quindi si sente paladina dell'anticasta, una sorta di grillina ante-litteram. Non è cosa nuova, perché la signora in questi anni ha sognato sempre di potere passare alla storia come una sorta di Giovanna D'Arco in perenne battaglia contro gli sprechi pubblici e i «lorsignori». L'unica cosa che le è riuscita però è sostituire«lor Signori», con la «Signora»...

