È guerra virtuale tra alcuni hacker e il Movimento 5 Stelle. L'hacker che si nasconde sotto il nickname Rogue0 nella notte ha divulgato alcuni dati personali di Davide Casaleggio tra cui il numero di cellulare, il codice fiscale, gli estremi della patente di guida, indirizzo mail e password per accedere alla piattaforma. Informazione, quest'ultima, che ha provocato in rete un certo stupore - oltre a una buona dosa di ironia - per la sua semplicità. Circostanza quantomeno insolita per un esperto informatico.

"Scusate per il ritardo, ecco i mandanti. Lunga Vita a #Rousseau". è l'ironico twitter di Rogue0. L'azione, rivendica, è una reazione all'identificazione e alla denuncia all'hacker che aveva attaccato Rousseau la scorsa estate.