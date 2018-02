La Camera assume dopo 16 anni

Arriva il primo concorso a Montecitorio per nuove assunzioni dopo 16 anni. L’Ufficio di Presidenza della Camera è convocato domani alle 12 per approvare bandi di concorso pubblico per l’assunzione di Consiglieri parlamentari e Documentaristi. L’Amministrazione ha svolto anche un’attività di ricognizione dei fabbisogni organici, necessaria per procedere al reclutamento di nuovo personale, sottoponendo il documento ai sindacati. Il fabbisogno elaborato è stato però già considerato sovrastimato dagli stessi sindacati. Alcune organizzazioni sindacali, hanno infatti manifestato forti critiche circa il fabbisogno stimato, considerandolo «abnorme e sovradimensionato».